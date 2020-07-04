سيناتور روسي: القرم ليس بحاجة لاعتراف تركيا

أكد السيناتور سيرغي تسيكوف عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أن القرم لا يحتاج لأن تعترف به تركيا جزءا من روسيا.

وأشار تسيكوف، الذي يمثل القرم في مجلس الاتحاد، إلى أن الاعتراف الأهم بالنسبة لسكان شبه الجزيرة، هو اعتراف روسيا ودعمها.

وقال: "لم يفاجئنا تصريح وزير الخارجية التركي. لسنا بحاجة إلى اعترافهم. سكان القرم لا يهمهم اعتراف الدول الأخرى. المهم أن القرم أصبح جزءا لا يتجزأ من روسيا".

وأضاف أن المجتمع الدولي سيضطر عاجلا أم آجلا للاعتراف بشبه جزيرة القرم جزء من روسيا، لأن ذلك حقيقة تاريخية وأمر واقع يجب أخذه بالاعتبار.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، صرح بأن بلاده تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، ولم تعترف ولن تعترف "بضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني".

المصدر: نوفوستي