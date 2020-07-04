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الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيمثل انتهاكا غير مقبول للحرية الدينية

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الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيمثل انتهاكا غير مقبول للحرية الدينية
Sputnik
متروبوليتان هيلاريون رئيس إدارة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو
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اعتبر المطران هيلاريون رئيس إدارة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، أن تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، "غير مقبول".

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وخلال مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 24" بثت اليوم السبت، قال: "في حال تم ذلك، ستؤذي هذه الخطوة مشاعر جميع المسيحيين الأرثوذكس، كون هذه الكنيسة موقعا مقدسا لكل المسيحيين".

وأضاف: "لا يمكننا مراجعة أحداث الماضي.. لا يجوز الآن العودة إلى العصور الوسطى... نعيش في عالم متعدد الأقطاب، في عالم متعدد الطوائف ويجب احترام المشاعر الدينية".

وقال إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لا تفهم الدافع وراء المساعي لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد "في هذا الوقت"، وتعتقد أن السياسات الداخلية هي السبب الأساسي وراء هذه الخطوة إن تحققت.

وتابع: "نرى أنه في الظروف الحالية يعتبر هذا العمل انتهاكا غير مقبول للحرية الدينية"، وشدد على أن الأمر "ليس شأنا داخليا تركيا كما يقول الكثير من المسؤولين الأتراك".

المصدر: RT

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