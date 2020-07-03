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السراج يبحث مع وزير الدفاع التركي الأوضاع في ليبيا والتنسيق الأمني

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السراج يبحث مع وزير الدفاع التركي الأوضاع في ليبيا والتنسيق الأمني
facebook.com/LibyanGovernment
مباحثات بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تمحورت حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتعاون العسكري والأمني وآليات التنسيق بين البلدين.

وذكر بيان أصدرته حكومة الوفاق عقب الاجتماع أن المباحات جرت صباح اليوم الجمعة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان أن المباحثات بين الطرفين "تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين الشقيقين".

وحضر اللقاء الوفد المرافق لوزير الدفاع التركي الذي ضم رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولار، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن.

وعن الجانب الليبي حضر المحادثات كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي.

السراج يبحث مع وزير الدفاع التركي الأوضاع في ليبيا والتنسيق الأمني
facebook.com/LibyanGovernment

المصدر: RT

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