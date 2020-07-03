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بوتين يصدر مرسوما بنشر نص الدستور المعدل

أخبار روسيا

بوتين يصدر مرسوما بنشر نص الدستور المعدل
Sputnik ِAlexei Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مرسوما يقضي بنشر نص الدستور الروسي بالتعديلات التي أضيفت عليه بموجب استفتاء شعبي شهدته البلاد يوم أمس.

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وجاء في المرسوم أن التعديلات على الدستور نافذة اعتبارا من 4 يوليو، بناء على القانون الفدرالي "لضبط بعض جوانب تنظيم وأداء السلطة العامة"، المؤرخ في 14 مارس 2020، وقرار اللجنة المركزية للانتخابات المؤرخ في 3 يوليو 2020 "عن نتائج الاقتراع العام في روسيا على تعديل دستور روسيا الاتحادية".

وكلف المرسوم هيئة الحرس الفدرالي بتأمين نشر النص المعدل للدستور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية.

وكان بوتين أعرب أمس الخميس عن شكره للمواطنين الروس على تأييدهم للتعديلات الدستورية التي طرحها للتصويت عليها، وذلك بعد أن أظهرت نتائج الاقتراع أن 77.92% من الناخبين صوتوا لصالح التعديلات، مقابل 21,37% ضدها.

المصدر: موقع الكرملين

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