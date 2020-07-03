لافروف يعلق على "مبادرة القاهرة" بشأن ليبيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن مبادرة القاهرة للتسوية في ليبيا، يمكن أن تصبح الأساس لبدء حوار بين الليبيين.

وقال لافروف خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "نحن لفتنا أيضا الانتباه إلى الوثيقة التي أطلق عليها تسمية إعلان القاهرة، التي أعلن عنها الرئيس المصري السيد السيسي في 6 يونيو أثناء زيارتكم لمصر. ونعتقد أن مبادرة القاهرة هذه تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين وقد تشكل أساسا للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرتكم".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى في 6 يونيو الماضي في القاهرة مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح.

وأعلن السيسي عقب الاجتماع "مبادرة القاهرة"، التي تتضمن وقف إطلاق النار على كامل أراضي ليبيا من 8 يونيو، وشروط التسوية السياسية.

وقد أيدت هذه المبادرة روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووقفت ضدها حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا.

المصدر: نوفوستي