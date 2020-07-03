رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الحل الوحيد للأزمة الليبية عبر المفاوضات بين الأطراف المعنية
Sputnik
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أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن روسيا على ثقة بأن الأزمة الليبية تحتاج فقط إلى حل عبر المفاوضات بين أطرافها.
وقالت ماتفينكو في هذا الشأن: "لقد تأثرنا بإصراركم المبدئي المتعلق بحل الأزمة الليبية. أود أن أشير إلى أننا مثلكم، على قناعة راسخة بأن الوضع يحتاج إلى حل سلمي فقط، من خلال مفاوضات جميع الأطراف المعنية. نعتقد أنه لا يوجد بديل للحل السياسي للأزمة الليبية".
يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كان قد وصل إلى موسكو أمس في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروسي آخر تطورات الأزمة الليبية.
المصدر: تاس