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روسيا.. اعتقال خمسة أشخاص من التكفيريين

أخبار روسيا

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تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، من اعتقال مجموعة من الإسلاميين المتطرفين في قراتشايفو – شركيسيا.

وقال جهاز الأمن الفدرالي: "تم اعتقال خمسة أعضاء ناشطين في جماعة التكفير والهجرة الدينية، المحظورة في روسيا. قام المعتقلون بنشاطات إيديولوجية راديكالية على أراضي قراتشايفو - شركيسيا، ونفذوا محاولات لتجنيد أنصار جدد لجماعتهم".

وذكرت الاستخبارات الروسية، أن الجماعة دعت المؤمنين إلى رفض القوانين العلمانية ونبذ مؤسسات المجتمع المدني، والعمل لإقامة  دولة إسلامية تيوقراطية - الخلافة في أراضي شمال القوقاز.

وأكدت المخابرات، أنها عثرت في أماكن إقامة المعتقلين، على مطبوعات دينية متطرفة، وأسلحة نارية وذخيرة".  

المصدر: تاس

مصدر الفيديو: ФСБ России

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