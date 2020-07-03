روسيا.. اعتقال خمسة أشخاص من التكفيريين

تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، من اعتقال مجموعة من الإسلاميين المتطرفين في قراتشايفو – شركيسيا.

وقال جهاز الأمن الفدرالي: "تم اعتقال خمسة أعضاء ناشطين في جماعة التكفير والهجرة الدينية، المحظورة في روسيا. قام المعتقلون بنشاطات إيديولوجية راديكالية على أراضي قراتشايفو - شركيسيا، ونفذوا محاولات لتجنيد أنصار جدد لجماعتهم".

وذكرت الاستخبارات الروسية، أن الجماعة دعت المؤمنين إلى رفض القوانين العلمانية ونبذ مؤسسات المجتمع المدني، والعمل لإقامة دولة إسلامية تيوقراطية - الخلافة في أراضي شمال القوقاز.

وأكدت المخابرات، أنها عثرت في أماكن إقامة المعتقلين، على مطبوعات دينية متطرفة، وأسلحة نارية وذخيرة".

المصدر: تاس

مصدر الفيديو: ФСБ России