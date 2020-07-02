بعد انتقادات واسعة.. الحكومة السورية تخفض سعر السكر والرز

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا رسميا رفع أسعار مادتي السكر والرز بأقل مما أعلنته أمس وقوبل بانتقادات واسعة.

وذكرت الوزارة في صفحتها على "فيسبوك" أن الوزير طلال البرازي دعا المؤسسة السورية للتجارة للبدء بتوزيع مادتي السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية اعتبارا من بعد غد السبت في جميع صالاتها، ونقلت عن مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أنه "تم تحديد سعر مادة السكر بـ500 ليرة سورية للكيلو غرام ومادة الرز بـ600 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد".

وأوضح نجم أن ذلك جاء "بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم خلالها الأخذ بالاعتبار الواقع المعيشي للمواطنين".

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يذكر أن المؤسسة طلبت أمس وعبر كتاب رسمي رفع سعر السكر الذي يباع عبر "البطاقة الذكية" بسعر مدعوم إلى 800 ليرة بدلا من 350 ليرة، وسعر الرز إلى 900 ليرة من 400 ليرة، وهو ما جاء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

وقوبل القرار بانتقادات واسعة، خاصة أنه يأتي في ظل ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT