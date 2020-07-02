المالية الروسية: كلفة تدابير مواجهة أزمة كورونا بلغت 57 مليار دولار

قدرت وزارة المالية الروسية الكلفة الإجمالية للتدابير الهادفة لمكافحة جائحة كورونا في البلاد وتخفيف حدة عواقبها الاقتصادية، بـ4 ترليونات روبل أي قرابة 57 مليار دولار.

وقال نائب وزير المالية فلاديمير كوليتشيف اليوم الخميس: "تقدر كلفة حزمة التدابير لمواجهة أزمة كورونا بـ4 ترليونات روبل"​​​.

وأضاف أن هذه التدابير ركزت بشكل أساسي على "تعزيز قطاع الرعاية الصحية ودعم المواطنين وقطاع الأعمال ورفد الميزانيات المحلية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين كلف الحكومة في يونيو الماضي بالشروع في تطبيق خطة للإنعاش الاقتصادي في يوليو.

ومطلع مايو الماضي، قدر وزير المالية أنطون سيلوانوف ميزانية الدعم الاقتصادي في 2020 في ظل الجائحة بأكثر من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: وكالات