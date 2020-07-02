مسابقة أندريه ستينين تعلن عن فتح باب التصويت الإلكتروني لمستخدمي الإنترنت

أعلنت وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية عن فتح باب التصويت على أفضل عمل من بين الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2020.

ويمكن لمستخدمي الإنترنت التصويت من خلال موقع المسابقة باللغتين الروسية والإنجليزية. للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت، لابد من التسجيل عن طريق حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، فكونتاكتي VKontakteوخدمة ويبو Weibo الصينية. ويستمر التصويت حتى يوم 31 يوليو الساعة 23:59 بتوقيت موسكو. بينما يتم الإعلان عن الفائز بالمسابقة عبر الإنترنت في أوائل أغسطس، وسيحصل الفائز على شهادة تقدير من المسابقة.

ووفقا للقيّمة الفنية للمسابقة، رئيسة إدارة المشاريع البصرية في وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا"، أوكسانا أولينيك، فإن التصويت عبر الإنترنت يمنح الجمهور العادي الفرصة للنقاش حول رأي لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، من خلال اختيار العمل المفضل لديهم.

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وتعليقا على المسابقة هذا العام تقول أولينيك: "اليوم، وحينما أصبح من السهل على أي منا الضغط على زر لالتقاط الصورة على جهاز الهاتف المحمول، أصبح بإمكان الكثير الحكم على الصورة والنقاش بشأنها، وغالبا ما يكون لديهم معرفة كاملة وذوق جيد. تختار مسابقتنا أفضل ما في عالم التصوير الصحفي للأجيال الشابة الواعدة، ويهمنا كثيرا تقييم المشاهد العادي للصور. حيث قامت لجنة التحكيم باختيار قائمة قصيرة من الأعمال المتقدمة، وقد حددت اللجنة أيضا الجوائز، التي سوف نعلن عنها في سبتمبر. لكن يظل العمل الفائز رهن اختيار الجمهور. لذلك أدعو الجميع إلى المشاركة في التصويت على الإنترنت".

كذلك تخطط إدارة المسابقة إلى الرحلة التقليدية للفائزين بأفضل الأعمال لهذا العام.

وتهدف مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي، والتي تنظمها وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا"، تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصوّرين الشباب ولفت انتباه الجمهور لتحديات الصحافة التصويرية الحديثة.

إنها منصة للمصورين الشباب الموهوبين مرهفي الحس المنفتحين على كل ما هو جديد، حتى يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث القريبة منا.

وفي عام 2020، تتقدم بالدعم للمسابقة مؤسسات إعلامية محلية ودولية باعتبارها جهات شريكة، وهي: بوابة المعلومات والأخبار فيستي رو، القناة الثقافية الحكومية "روسيا كولتورا"، وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء Askanews والمؤسسة الإعلامية القابضة Independent Media ووكالة الأنباء Notimex ووكالة الأنباء ANA وقناة وموقع RT وShanghai United Media Group SUMG والموقع الإلكتروني لصحيفة China Daily وبوابة الإنترنت The Paper، شبكة الميادين الإعلامية، وكالة أنباء برينسا لاتينا Prensa Latina، وكالة أنباء News 1، بوابة الإنترنت DBW، بوابة أخبار Brasil 247. ويدعم المسابقة شركاءنا في المهنة: ناشيونال جيوغرافيك National Geographic، بوابة الصور الروسية Russian Photo، بوابة فوتو ستدي رو Photo-study.ru، أكاديمية التصوير الفوتوغرافي، بوابة معلومات Young Journalists، مجلة Fotoargenta، نادي نيودلهي للصور الصحفية، مجلة Enfoque Visual، مجلة LF Magazine، موقع الشريك الدولي لمهرجان PhotON.

المصدر: RT