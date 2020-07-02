مودي يهنئ بوتين بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أعلن الكرملين في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم الخميس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بمبادرة من الجانب الهندي.

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وخلال المكالمة، هنأ مودي الرئيس الروسي بالنجاح التي حققه التصويت الشعبي على التعديلات في الدستور الروسي أمس الأربعاء.

من جانبه، عبر بوتين عن شكره لمودي على التهنئة وعلى مشاركة وحدة من القوات المسلحة الهندية في عرض النصر بالساحة الحمراء في 24 يونيو الماضي، والذي أجري بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وأكد الزعيمان عزمهما المتبادل على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين، والتنسيق الوثيق على المستويين الثنائي والدولي.

المصدر: موقع الرئاسة الروسية