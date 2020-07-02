بيسكوف: لقاء عقيلة صالح خارج جدول أعمال بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن لقاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي وصل إلى موسكو اليوم الخميس.

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ونقلت وكالة "تاس" عن بيسكوف قوله في سياق إجابته عن سؤال بهذا الخصوص، إن "لقاء كهذا غير موجود في الجدول".

ووصل صالح إلى موسكو في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس مستجدات الوضع في بلاده.

وأكد مصدر دبلوماسي لـ"تاس" أن صالح سيلتقي يوم غد الجمعة مسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الاتحاد، بينهم رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو.

المصدر: تاس