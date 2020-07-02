بوتين يشكر المواطنين على تأييدهم للتعديلات الدستورية

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه، على تأييدهم للتعديلات الدستورية التي طرحها للاستفتاء عليها.

وقال بوتين: "أريد الإعراب عن شكري العميق لمواطني روسيا على تأييدهم وثقتهم".

وأضاف: "تحدثت عن الحاجة لتعديلات على الدستور، بما يخدم تحسين النظام السياسي للبلاد، وتوطيد الضمانات الاجتماعية، وتعزيز سيادة روسيا وسلامة أراضيها، والحفاظ على قيمنا الروحية والتاريخية والأخلاقية المتوارثة".

وأعرب الرئيس بوتين عن تفهمه لموقف كل من صوت ضد التعديلات من المواطنين، وقال: "ما زلنا نواجه العديد من المشكلات التي لم يتم حلها. يعيش الكثير في وضع صعب، وبالنسبة لنا نحن في قيادة البلاد، غالبا ما يبدو لنا أننا نفعل كل شيء ممكن".

وشدد بوتين على "ضرورة التصرف بشكل أسرع وأكثر دقة وتنظيما وكفاءة".

المصدر: تاس