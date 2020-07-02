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الكرملين: التصويت على التعديلات الدستورية استفتاء على الثقة ببوتين

أخبار روسيا

الكرملين: التصويت على التعديلات الدستورية استفتاء على الثقة ببوتين
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر نتائج التصويت على التعديلات الدستورية انتصارا واضحا.

وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "بالتأكيد يعتبر الكرملين، نتائج التصويت على التعديلات الدستورية، انتصارا. في الواقع، تم إجراء استفتاء بحكم الواقع على الثقة في الرئيس فلاديمير بوتين".

وقال بيسكوف، إن الرئيس بوتين أجرى سلسلة من المحادثات الهاتفية مع القادة الأجانب اليوم الخميس، حيث تمت تهنئته على نتيجة التصويت الناجحة.

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وأشار بيسكوف، إلى أن بوتين تحدث هاتفيا، مع كل من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وتابع: "كانت هناك محادثات هاتفية منفصلة مع رؤساء أوزبكستان، وكازاخستان، وطاجيكستان وأذربيجان.

المصدر: تاس

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