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لجنة الانتخابات الروسية: نسبة دعم التعديلات الدستورية 74% بعد فرز 30% من الأصوات

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لجنة الانتخابات الروسية: نسبة دعم التعديلات الدستورية 74% بعد فرز 30% من الأصوات
Sputnik
أعضاء في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يفرزون الأصوات في استفتاء على التعديلات الدستورية
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أظهرت النتائج الأولية للتصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نسبة تأييدها بلغت 74% بعد فرز 30% من الأصوات.

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وتشير النتائج الأولية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إلى أن قرابة 25% ممن شاركوا في التصويت عارضوا هذه التعديلات.

وأفادت لجنة الانتخابات بأن نسبة الإقبال العام بلغت قرابة 65% في الساعة 21.15 بتوقيت موسكو.

وقد انطلق التصويت على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى اليوم الأربعاء الأول من يوليو الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.

وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء اليوم لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة. 

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50% من المشاركين في التصويت.

المصدر: وكالات

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