مقاتلات روسية تعترض طائرات تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" اعترضتا اليوم الاثنين، طائرتي تجسس أمريكيتن فوق المياه الدولية للبحر الأسود وأبعدتهما عن المجال الجوي للبلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في 29 يونيو 2020، اكتشفت وحدة الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، طائرة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية من نوع بوسيدون P-8A، وطائرة استطلاع استراتيجية للقوات الجوية الأمريكية من نوع RC-135 تحلقان فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وتم اعتراضهما ومرافقتهما خارج المنطقة".

وأوضحت الوزارة أن عملية الاعتراض نفذتها مقاتلتان روسيتان من نوع "سو-27"، ولم تتمكن الطائرتان العسكريتان الأمريكيتان من انتهاك المجال الجوي الروسي.

المصدر: نوفوستي