صاحب مركز ترفيهي في مورمانسك يطلق النار على رجال الشرطة

أفادت المديرية الإقليمية للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة مورمانسك، بأنها فتحت قضية جنائية ضد صاحب أحد مراكز الترفيه والاستجمام في المنطقة، بتهمة إطلاق الرصاص على عناصر الشرطة.

وذكرت، أن الحادث وقع، بعد خلاف بين الرجل المذكور ( من مواليد عام 1971)، وبعض المصطافين الذين استنجدوا بالشرطة، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

ووفقا لمواد التحقيق، وقع خلاف مساء يوم 27 يونيو، بين صاحب المركز الترفيهي، وبعض السائحين. وخلال ذلك استل صاحب المؤسسة مسدسا وفأسا وأخذ يهدد الزوار، الذين اضطروا لاستدعاء الشرطة.

وبعد وصول دورية شرطة، إلى المكان، فتح صاحب المؤسسة النار عليهم، من بندقية صيد من على بعد 15-20 مترا. وهو ما دفع برجال الشرطة، إلى إطلاق عدة طلقات تحذيرية في الهواء، استسلم بعدها المسلح، وتم اعتقاله ونقله إلى مركز الشرطة.

المصدر: نوفوستي