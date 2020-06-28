موسكو تتجاوز الخطر ورفع القيود لم يؤد إلى ارتفاع الإصابات بكورونا

أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الاحتمال الذي كان قائما لدى البعض، حول إمكانية زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد رفع القيود، لم يكن صحيحا.

وقال سوبيانين في حوار مع قناة "روسيا-1": "كثيرون قالوا لقد فعلوا كل شيء قبل الأوان، ولم تكن هناك حاجة للقيام بذلك. الآن سيحدث شيء رهيب!".

وأضاف ولكن "لم يحدث شيء، لقد تجاوزنا كل الذروات، وتجاوزنا المرحلة التي كانت في غاية الخطورة، والخشية من أننا قد نسجل ارتفاعا جديدا".

وأوضح أنه لم تلاحظ في موسكو، بعد رفع القيود، أي زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقد بدأت موسكو يوم 23 يونيو الجاري، المرحلة الثالثة من رفع القيود، التي كانت مفرروضة، واستأنفت المطاعم

والمراكز الرياضية أعمالها.

وسجلت موسكو انخفاضا مطردا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلن مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا، أمس السبت، تسجيل 750 إصابة جديدة فقط في أدنى حصيلة يومية في موسكو منذ 8 أبريل الماضي.

المصدر: تاس