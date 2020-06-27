روسيا: 4 من طائراتنا نفذت تحليقات فوق المحيط الهادئ وتمت مرافقتها من مقاتلات أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 4 من طائراتها المضادة للسفن من طراز "تو-142إم كا" نفذت تحليقات فوق المياه الدولية للجزء الشمالي للمحيط الهادئ، مشيرة إلى مرافقة مقاتلات أمريكية لها.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم السبت: "نفذت 4 طائرات مضادة للسفن من طراز تو-142إم كا، تحليقات فوق المياه الدولية للجزء الشمالي للمحيط الهادئ، وتمت مرافقتها في بعض جوانب المسار من قبل مقاتلات من نوع F-22 تابعة للقوات الجوية الأمريكية".

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الروسية حلقت بغطاء من قبل مقاتلات اعتراضية من طراز "ميغ-31"، مضيفة أن التحليق استمر نحو 11 ساعة.

وشدد البيان على أن تحليق الطائرات جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي دون خرق حدود أي دولة أخرى.

وفي وقت سابق من السبت قالت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية إن مقاتلاتها "اعترضت" 4 طائرات روسية من طراز "تو-142إم" في منطقة مراقبة وسائل الدفاع الجوي لألاسكا.

وأشار الجانب الأمريكي إلى أن الطائرات الروسية حلقت على بعد 65 ميلا من جنوب جزر ألوتيان ولم تخرق حدود أي من الولايات المتحدة وكندا.

المصدر: وكالات