الدفاع الروسية: 35 طائرة استطلاعية قامت بتحليقات خلال اسبوع قرب حدود روسيا

أفادت الصحيفة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية "النجم الأحمر" بأن 35 طائرة استطلاعية أجنبية قامت خلال الأسبوع الأخير بتحليقات قرب الحدود الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إضافة إلى ذلك قامت 6 طائرات مسيرة بأعمال الاستطلاع بالقرب من حدود روسيا.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات الروسية أقلعت خلال الأسبوع الأخير 19 مرة من أجل عدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.

وأكدت عدم وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية خلال تلك الفترة.

المصدر: نوفوستي