عقار "أريبليفير" الروسي ضد كورونا يحصل على موافقة وزارة الصحة

حصل عقار "أريبليفير" المطور في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد على موافقة وزارة الصحة الروسية، حسبما أورد موقع اللائحة الحكومية للعقاقير، اليوم الخميس.

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ويمثل "أريبليفير"، الذي صنعته شركة "بروموميد"، بديلا عن عقار "فافيبيرافير" الياباني المستخدم حاليا لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الموقع أن العقار الجديد تم تسجيله رسميا في 23 يونيو الجاري، واسمه التجاري "أريبليفير"، أما اسمه الكيميائي فهو "فافيبيرافير"، ويتم تصنيعه على شكل أقراص مغطاة بطبقة.

ويستخدم عقار "فافيبيرافير" في اليابان، منذ العام 2014، لعلاج أشكال بالغة الصعوبة من مرض الإنفلونزا.

المصدر: تاس + إنترفاكس