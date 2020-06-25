موسكو: توريد الولايات المتحدة أسلحتها لأوكرانيا سيؤدي لتدهور النزاع شرق البلاد

أكدت روسيا أن توريد الولايات المتحدة أسلحتها للقوات الأوكرانية سيؤدي إلى تدهور النزاع السياسي العسكري في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "انتبهنا في بيان المكتب الإعلامي لسفارة الولايات المتحدة لدى كييف حول تزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك منظومات صواريخ مضادة للدبابات بمبلغ عام يصل لـ60 مليون دولار".

وأضافت زاخاروفا: "إن تقديرنا لمثل هذه الإجراءات من قبل واشنطن معروف جيدا للجانب الأمريكي وهو لا يزال ثابتا ويكمن في أن ضخ منتجات الاستخدام العسكري في القوات المسلحة الأوكرانية لن يسفر إلا عن تدهور النزاع في جنوب شرق البلاد وتشجيع الميول الانتقامية لحزب الحرب في كييف".

كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن حضور العسكريين الأمريكيين التدريبات العسكرية في أوكرانيا يتناقض مع "مجموعة إجراءات مينسك" الخاصة بتسوية النزاع في دونباس، التي تنص على سحب كل القوات الأجنبية من الأراضي الأوكرانية.

المصدر: وكالات