وفاة اللاما الأعلى في جمهورية توفا الروسية بكورونا

أعلن رئيس جمهورية توفا شولبان كارا أولا، عن وفاة اللاما الأعلى في الجمهورية جامبل لودوي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة فيديو على صفحته في موقع "فكونتاكتي" الروسي، إن عمر اللاما الراحل لم يتجاوز 45 سنة، وأضاف: "لقد تعرضت توفا لخسارة كبيرة".

ونقل اللاما إلى المستشفى في الـ10 من الشهر الجاري، وتم إدخاله في غيبوبة اصطناعية، نظرا لتفاقم حالته الصحية، حتى تغلب عليه المرض ووافته المنية.

المصدر: لينتا رو