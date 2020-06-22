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موسكو: بحثنا مع واشنطن آفاق الرقابة على الأسلحة وتمديد "ستارت-3"

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موسكو: بحثنا مع واشنطن آفاق الرقابة على الأسلحة وتمديد
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو وواشنطن بحثتا خلال المشاورات في فيينا آفاق الرقابة على الأسلحة وتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب المشاورات اليوم الاثنين، أنه "بتكليف من رئيسي البلدين تواصل بحث آفاق الرقابة على الأسلحة، بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة "ستارت-3" والحفاظ على الاستقرار والقابلية للتنبؤ في ظروف إنهاء سريان معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

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وأضاف البيان أنه جرت مناقشة المسائل المتعلقة بـ"الحوار العام حول حل المشاكل في مجال الأمن الدولي".

وترأس الوفد الروسي إلى المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي التي استمرت في فيينا نحو 10 ساعات، نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، والوفد الأمريكي المبعوث الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي.

المصدر: نوفوستي

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