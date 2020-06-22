بوتين شاهد صورة والده في أرشيف صور متحف "طريق الذاكرة"

عرضت على الرئيس فلاديمير بوتين صورة والده الذي شارك بالحرب الوطنية العظمى، المعروضة في أرشيف الصور بمتحف "طريق الذاكرة"، أثناء زيارته لحديقة "باتريوت" في كوبينكا قرب موسكو اليوم.

و من المعروف أن فلاديمير سبيريدونوفيتش بوتين، والد الرئيس الروسي الحالي، كان مقاتلا في فوج المشاة 330 من الفرقة 86 بالجيش الأحمر.

وشارك بوتين الأب في القتال بمعركة دائرة نيفسكي، ودافع عن رأس جسر هناك، حيث أصيب بجروح خطيرة في ساقه.

المصدر:RT