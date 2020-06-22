دقيقة صمت لأول مرة في ذكرى الحرب الوطنية العظمى
Reuters
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اليوم، يوم الذكرى والحزن، لأول مرة أقيمت دقيقة صمت في كل أنحاء روسيا، في تمام الساعة 12 و 15 دقيقة بتوقيت موسكو.
قبل 79 عاما، وفي هذا التوقيت أعلن الراديو عن هجوم القوات النازية على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كانت هذه بداية واحدة من أفظع الحروب وأكثرها دموية في تاريخ البشرية.
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استمرت 1418 يوما وليلة، وقدم الاتحاد السوفياتي ما يقرب من 27 مليون ضحية. ملايين الآمال انهارت وملايين المصائر تحطمت، لكن ملايين الجنود أظهروا ما لديهم من فائق الشجاعة والصلابة وإرادة النصر.
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