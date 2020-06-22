روسيا.. أسطول الشمال الروسي يوقد "شمعة الذكرى"

بدأت في الصباح الباكر، في كل القطع والوحدات التابعة للأسطول الشمالي الروسي، الفعاليات الوطنية الشاملة تحت عنوان "شمعة الذكرى".

وخلالها وضع المشاركون الزهور، على النصب التذكارية والتماثيل التي أقيمت تكريما للمدافعين عن الوطن الأم، الذين سقطوا في ساحات الوغى خلال الحرب الوطنية العظمى.

حضر الفعالية قائد الأسطول الشمالي الروسي الأدميرال ألكسندر مويسيف، وكذلك محافظ مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس. وتم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للمدافعين عن القطب الشمالي السوفيتي في مدينة مورمانسك.

وجرت فعاليات ممثالة كذلك في مدينة سيفيرومورسك، في يوم الذكرى والحزن.

وبشكل تقليدي، تجري في يوم 22 يونيو على الصعيد الوطني، فعالية "شمعة الذكرى". وخلالها تضاء الشموع في جميع أنحاء روسيا مع الصمت ليلا، تخليدا لذكرى جميع الذين قتلوا خلال الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: قناة زفيزدا