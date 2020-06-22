بوتين يتفقد كاتدرائية الجيش الروسي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى كوبينكا بالقرب من العاصمة موسكو، حيث تقع كاتدرائية قيامة المسيح - المعبد الرئيسي للقوات المسلحة الروسية.

وسيقوم الرئيس بوتين، بالتعرف على الكاتدرائية، حيث ستقام صلاة وقداس بقيادة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

وقبيل الفعالية الاحتفالية أدى البطريرك كيريل الصلاة بحضور الرئيس بوتين.

أقيم المعبد والمتحف العسكري في حديقة "باتريوت"، بالقرب من موسكو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

ومن العلامات المميزة للكاتدرائية، لوحة للسيد المسيح، تعتبر أكبر لوحة، مصنوعة باستخدام تقنية الفسيفساء.

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وتبلغ المساحة الإجمالية للفسيفساء في الكنائس السفلية والعلوية ما يقرب من 4 آلاف متر مربع. ويبلغ ارتفاع الكاتدرائية 75 مترا، في إشارة إلى أنه تم بناؤها بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر.

يبلغ قطر قاعدة القبة المركزية 19 مترا و45 سم (1945 هو عام النصر). ليس من قبيل المصادفة أن موقع الكنيسة: منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو حيث وقعت معارك ضارية للدفاع عن العاصمة في نوفمبر 1941.

المصدر: نوفوستي