تسجيل 20 وفاة بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 20 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية حتى يوم الأحد 3617 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

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وتستمر المعدلات اليومية للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بالانخفاض بشكل مطرد في الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل 32 وفاة يوم السبت و34 وفاة يوم الجمعة و48 وفاة الخميس الماضي.

وأشار مركز العمليات في موسكو يوم السبت، إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في العاصمة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل الماضي.

المصدر: نوفوستي