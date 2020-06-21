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بوتين: زيارة القيادة الأوكرانية إلى موسكو أمر حتمي

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بوتين: زيارة القيادة الأوكرانية إلى موسكو أمر حتمي
Sputnik Alexei Nikolsky
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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن القيادة الأوكرانية ستقوم في نهاية المطاف بزيارة موسكو وأن ذلك مسألة وقت لا غير.

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وردا على سؤال عن احتمال زيارة زعيم أوكرانيا مهمن كان، إلى روسيا، قال بوتين في مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن هذا أمر حتمي. لا شك أن هذا سيحصل، والسؤال متى. لكننا سننتظر".

وأكد بوتين أنه ليس لروسيا خلافات مع شعب أوكرانيا، بل مع سلطات البلاد، وقال: "نحن لم نتبادل الشتائم مع الشعب الأوكراني، بل اختلفنا في الرأي مع أولائك الذين يتولون اليوم السلطة في أوكرانيا".

وحذر بوتين خلال نفس المقابلة، من أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الحرب الوطنية العظمى، يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: وكالات

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