روسيا.. 161 وفاة و7889 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.

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وتمثل أرقام اليوم تراجعا للوفيات والإصابات الجديدة مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 181 حالة وفاة و7972 إصابة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إلى أن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 في البلاد زاد بواقع 10186 شخصا خلال اليوم الماضي (مقابل 10443 في الإحصائية السابقة) ليصل إلى 334592.

وحسب بيانات المركز، فإن 32,7% من الحالات الجديدة لم تظهر لديها أعراض المرض.

يتبع..