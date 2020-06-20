بيسكوف: بولندا قد تشكل تهديدا لنا بإتاحة أراضيها للناتو

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بولندا بحد ذاتها لا تشكل تهديدا لروسيا، ولكن استعدادها لتوفير أراضيها لنشر قوات أجنبية، أمر خطير.

وقال بيسكوف في حديث للقناة الروسية الأولى: "بولندا بحد ذاتها بالكاد تشكل تهديدا لروسيا، لكن كونها دولة مستعدة لتوفير الأراضي للبنية التحتية العسكرية لدول ثالثة أو منظمة مثل حلف شمال الأطلسي، يشكل هذا تهديدا لنا".

وأشار إلى أن موسكو كانت على الدوام تحذر من خطورة زحف الناتو نحو الحدود الروسية.

وقال: "تعلمون موقف روسيا تجاه خطورة زحف البنية التحتية للناتو نحو حدودنا. هذا الأمر مزعج بالنسبة لنا، ويدفعنا لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن بلادنا".

وسبق أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، بأن نشاط الناتو في منطقة البلطيق وبولندا، "يحمل طابعا استفزازيا صريحا".

المصدر: وكالات