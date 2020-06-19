مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية في منطقة القطب الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات تابعة لها اعترضت اليوم الجمعة، قاذفات أمريكية خلال تحليقها في منطقة حدودية بين الدولتين فوق بحر أوخوتسك بمنطقة القطب الشمالي.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، أن المراقبين العسكريين الروس رصدوا اليوم قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-52 إتش" كانتا تحلقان فوق المياه الدولية.

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وذكر المركز أن مقاتلات من طراز "سو-30" و"سو-35" و"ميغ-31" تابعة لسلاح الجوء الروسي أقلعت لمواكبة القاذفتين الأمريكيتين، مشيرا إلى أن الحدود الروسية لم يتم خرقها.

ولفت المركز إلى أن تحليقات الطائرات الروسية نفذت بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية.

وكانت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي قد واكبت مرتين خلال الأسبوعين الماضيين قاذفات استراتيجية روسية في المنطقة نفسها.

وسبق أن صرح رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال سيرغي رودسكوي، بأن وزارة الدفاع ترصد أنشطة عسكرية متزايدة من قبل حلف الناتو قرب الحدود الروسية، مؤكدا أن الجيش الروسي مستمر في متابعة هذه التطورات بغية اتخاذ "الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب".

المصدر: نوفوستي