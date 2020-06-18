خبيرة: معدل الإصابة بكورونا كان في ذروته في روسيا أقل مرتين من أوروبا

قالت آنا بوبوفا، رئيسة "روس بوتريبنادزور"، إن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لكل 100 ألف نسمة في مرحلة التحميل القصوى، كان أقل مرتين من العديد من البلدان الأوروبية.

وأضافت رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين: "في الذروة، خلال الحد الأقصى من الاعتلال اليومي، لم نسمح بزيادة التحميل على المنظومة الصحية في روسيا، وتمكنا من إنقاذ حياة الكثير من المواطنين".

وشددت رئيسة "روس بوتريبنادزور"، على أن السلطات ستسمح بسفر السائحين جوا، عندما لا تكون هناك مخاطر "بعودة دخول" الفيروس إلى روسيا عن طريق المسافرين.

المصدر: تاس