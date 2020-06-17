الناتو يقر حزمة إجراءات عسكرية وسياسية ردا على "تعزيز روسيا قدراتها النووية الصاروخية"

تبنى حلف الناتو، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات قال إنهأ تأتي ردا على "تعزيز القدرات الصاروخية النووية لروسيا".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستوبتنبيرغ، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع افتراضي لوزراء الدفاع لدول الناتو، أن الحلف أقر "حزمة إجراءات سياسية وعسكرية متوازنة ردا على تقوية القدرات الصاروخية النووية لروسيا".

وقال ستولتنبيرغ إنه يعتبر خطوات روسيا لتحديث قدراتها العسكرية "مهددة وغير مسؤولة"، زاعما أنها "تمارس خطابا يهدف إلى ترهيب دول الحلف".

وذكر ستولتنبيرغ أن دول الناتو قررت شراء دفعات إضافية لمنظومات الدفاع الجوي من طرازي "Patriot" و"SAMP/T"، وكذلك مقاتلات من الجيل الخامس، لكنه شدد على أن الإجراءات الجديدة لا تشمل نصب صواريخ برية نووية منتشرة برا في أوروبا.

وسبق أن أعربت روسيا مرارا عن قلقها من تكثيف الناتو أنشطته العسكرية قرب الحدود الروسية بدرجة غير مسبوقة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قواته.

المصدر: وكالات