بوغدانوف يبحث التسوية الليبية مع السفير التركي في موسكو

نقاش ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مع السفير التركي لدى موسكو، محمد سمسار، خلال لقاء مسألة تسوية الأزمة في ليبيا.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته إثر المحادثات بين بوغدانوف وسمسار، إن الجانبين "تبادلا الآراء حول الوضع في مسار التسوية الليبية".

ووفقا للبيان، فقد أكد الطرفان "أهمية مواصلة تنسيق الخطوات التالية لروسيا وتركيا، من أجل وقف العنف في ليبيا بأسرع وقت وإطلاق عملية سياسية بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة بموجب قرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

في غضون ذلك، استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وفدا تركيا رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والمالية ومدير الاستخبارات، وصل إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم.

المصدر: RT





