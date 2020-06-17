رئيس أكاديمية العلوم الروسية: "ديكساميثازون" ليس ترياقا ضد فيروس كورونا

اعتبر رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغييف، أن الدراسات الخاصة بـ"ديكساميثازون" لا تمثل طفرة في علاج فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن هذا الدواء ليس ترياقا ضد المرض.

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وقال سيرغييف، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء: "التقديرات العملية لهذا الدواء يجب أن يقوم بها أطباؤنا، لكن من الواضح أن لا يؤدي إلى تحسينات جذرية".

وأضاف سيرغييف: "يجري استخدام هذا الدواء في المراحل الأكثر صعوبة، عندما يتم ربط المرضى بأجهزة التنفس الاصطناعي. لهذا السبب لا يمثل ديكساميثازون ترياقا، البشرية لا تزال تبحث عن عقار من فيروس كورونا".

وشدد رئيس أكاديمية العلوم الروسية على أن المشكلة الأكبر التي تخص مكافحة فيروس كورونا المستجد تتمثل في السيطرة الضعيفة على انتقال المرض إلى مراحل حرجة.

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وقال في هذا السياق: "ما الذي يثير خوفنا في فيروس كورونا؟ إننا نفهم أننا لا نستطيع السيطرة على انتقال المرض إلى مراحل حرجة، في الوقت الذي يتم حل هذه المهمة بنجاح عند مكافحة الأمراض البكتريولوجية أو الفيروسات الأخرى".

وتابع: "على سبيل المثال نتلقى في حال إصابة الرئتين بالأمراض البكتريولوجية مضادات حيوية. لكن لا يوجد دواء مماثل ضد فيروس كورونا، ولا نزال نبحث عن ترياق".

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، المصادقة على استخدام دواء "ديكساميثازون" لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قائلة إنه "أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض".

بدورها، رحبت منظمة الصحة العالمية "بالنتائج الأولية للاختبارات السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة وتظهر أن ديكساميثازون، نوع من كورتيكوستيرويدات، قد ينقذ حياة المصابين بحالات حرجة لمرض COVID-19".

وأفادت جامعة أوكسفورد بتنفيذها اختبارات سريرية ناجحة لـ"ديكساميثازون"، في علاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وهو دواء رخيص مضاد للالتهابات يستخدم منذ أكثر من 60 عاما.

المصدر: تاس + وكالات