مقاتلات أمريكية تواكب قاذفات استراتيجية روسية خلال تحليق روتيني

أعلنت موسكو أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي واكبت، اليوم الأربعاء قاذفات استراتيجية روسية خلال تنفيذها تحليقا روتينيا قرب الحدود بين الدولتين في منطقة القطب الشمالي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أربع قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس" نفذت اليوم تحليقا مخططا له، استمر 11 ساعة فوق المياه الدولية في بحار تشوكشي وبيرنغ وأوخوتسك والجزء الشمالي من المحيط الهادئ.

وتابعت: "في بعض الأجزاء من التحليق واكبت الطائراتِ الروسية مقاتلاتُ من طراز "إف-22" تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

ولفتت الوزارة إلى أن الطيارين الروس ينفذون جميع تحليقاتهم بالالتزام الصارم بالقواعد الدولية.

ولم يصدر الجيش الأمريكي بعد أي تعليق على الموضوع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن مواكبة مقاتلات أمريكية لقاذفات روسية خلال تنفيذ الأخيرة تحليقا مماثلا قبل أسبوع، في العاشر من يونيو.

وتشكل قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية جزءا من الثالوث النووي الروسي، وبإمكانها استهداف مواقع ذات أهمية قصوى تابعة للعدو في مناطق بعيدة عن خط المواجهة الأمامي.

المصدر: نوفوستي