موسكو ترسل تعزيزات طبية لبقية المناطق بغية مواجهة كورونا

أرسلت وزارة الصحة الروسية أطباء ومتخصصين إلى المناطق للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا - COVID-19

وأرسلت الوزارة المتخصصين لمناطق مثل منطقة أمور ، وجمهورية كاراشاي - تشيركيس ومنطقة سفيردلوفسك. ووفقًا لوزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ، فإن الأطباء الذين يتم إرسالهم إلى المناطق سيساعدون "ليس فقط في بناء التوجيه ، ولكن أيضًا توفير رعاية خاصة للمرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية بما يقدمونه من مؤازرة". ومنذ 16 يونيو ، يعمل فريق مشترك من الأطباء في Karachay-Cherkessia ، ويتكون من 8 متخصصين من المركز القومي لأبحاث أمراض القلب التابع لوزارة الصحة الروسية و 17 طبيبًا من جامعة Bashkir State الطبية. ومن بينهم أخصائيو الأمراض المعدية ، وعلماء الأوبئة ، والمعالجين ، والمتدربين ، وكذلك كبير أطباء التخدير، وأخصائي أمراض الرئة ، وجراح القلب والأوعية الدموية اضافة لمجموعة من الممرضات. يرأس الفريق ، الذي سيساعد في "المنطقة الخطرة" من المستشفيات المعدية لمدة أسبوع ، كبير الأطباء في مستشفى بيلوريتسك المركزي الإقليمي السريري ، يفغيني كوستوف. كما التقى أطباء من أوفا في منطقة أمور ، واستقبلت منطقة سفيردلوفسك فريقًا من المتخصصين من مركز البحوث الوطني لأمراض الرئة والأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية. قام المتخصصون في المؤسسات الطبية الفيدرالية بالفعل بـ 16 رحلة إلى 11 منطقة حيث يقومون بتنظيم علاج المرضى ، وترتيب التوجيه وتقديم المشورة للأطباء المحليين بشأن الحالات الأكثر صعوبة.