 
مباشر
عاجل
موسكو تسجل 48 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا

روسيا.. لقاح واعد ضد كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية

أخبار روسيا

روسيا.. لقاح واعد ضد كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o43n

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا طوره مركز "غاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع لوزارة الصحة، ستنطلق يوم غد الأربعاء.

إقرأ المزيد
لقاح روسي ضد فيروس كورونا ينجح في اختباره على البشر
لقاح روسي ضد فيروس كورونا ينجح في اختباره على البشر

وقال موراشكو اليوم الثلاثاء إن الجهات المعنية قد أصدرت تصريحا لمركز "غاماليا" لبدء التجارب السريرية، مؤكدا أن المركز سيباشرها غدا 17 يونيو.

من جانبه، أوضح مدير المركز، ألكسندر غينتسبورغ، أن التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة 1.5 شهر.

وأضاف: "سيتواجد الشخص الذي يخضع للقاح تحت المراقبة في المستشفى خلال 28 يوما بعد تلقيه اللقاح مرتين، في يوم الصفر وفي اليوم الـ21. وخلال هذه الفترة سيتم التحقق من سلامة اللقاح وخصائصه المناعية، وبعد ذلك سنقدم الوثائق المتعلقة بالاختبارات إلى وزارة الصحة لتقيم فوائد اللقاح ومن ثم يمكن للدواء أن يطرح للاستخدام".

وسبق أن أعلن غينتسبورغ في مايو الماضي، أن الأخصائيين في مركز "غاماليا" بدؤوا في اختبار اللقاح على أنفسهم في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، مؤكدا نجاعته.

وعبر حينذاك عن أمله بأن تبدأ البلاد برنامج التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في مطلع الخريف القادم، لتستغرق العملية نحو 7-9 أشهر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا