روسيا.. لقاح واعد ضد كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا طوره مركز "غاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع لوزارة الصحة، ستنطلق يوم غد الأربعاء.

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وقال موراشكو اليوم الثلاثاء إن الجهات المعنية قد أصدرت تصريحا لمركز "غاماليا" لبدء التجارب السريرية، مؤكدا أن المركز سيباشرها غدا 17 يونيو.

من جانبه، أوضح مدير المركز، ألكسندر غينتسبورغ، أن التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة 1.5 شهر.

وأضاف: "سيتواجد الشخص الذي يخضع للقاح تحت المراقبة في المستشفى خلال 28 يوما بعد تلقيه اللقاح مرتين، في يوم الصفر وفي اليوم الـ21. وخلال هذه الفترة سيتم التحقق من سلامة اللقاح وخصائصه المناعية، وبعد ذلك سنقدم الوثائق المتعلقة بالاختبارات إلى وزارة الصحة لتقيم فوائد اللقاح ومن ثم يمكن للدواء أن يطرح للاستخدام".

وسبق أن أعلن غينتسبورغ في مايو الماضي، أن الأخصائيين في مركز "غاماليا" بدؤوا في اختبار اللقاح على أنفسهم في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، مؤكدا نجاعته.

وعبر حينذاك عن أمله بأن تبدأ البلاد برنامج التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في مطلع الخريف القادم، لتستغرق العملية نحو 7-9 أشهر.

المصدر: وكالات