وزير الصحة الروسي: مناعة مجتمعية بنسبة 45% ستضمن وقف انتقال كورونا

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن وجود المناعة ضد فيروس كورونا المستجد لدى أكثر من 45% من المواطنين سيتيح حتما كسر سلسلة انتقال العدوى مما سيؤدي إلى انحسار الجائحة.

وقال موراشكو اليوم الثلاثاء في تصريحات تلفزيونية: "نسبة المناعة المجتمعية أعلى من 45% والأفضل أن تبلغ 50-60%، ستضمن بالفعل انقطاع سلسلة الانتقال".

وأضاف أن ظهور لقاح للوقاية من كورونا سيتيح السيطرة على الوضع الوبائي المتعلق بالفيروس والتحكم به.

وتوقع رفع كافة القيود المتبعة في روسيا في ظل الجائحة بحلول شهر فبراير المقبل.

وقال: "يجب أن تتبلور حالة يمكن التحكم بها بواسطة الأدوية، أعتقد أننا سنحصل على هذه العلاجات الوقائية في فبراير".

وأوضح الوزير أن وصف بعض الحالات المصابة بالفيروس بأنها "عديمة الأعراض" غير صحيح، لأن أعراض الإصابة موجودة على أي حال، لكنها يمكن أن تختلف عن الأعراض المتوقعة والخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي.

وقال: "نشهد أن فيروس كورونا يتسبب بظهور أنواع أخرى من الأعراض تتعلق بعضها بالاضطرابات في تخثر الدم وظهور جلطات دموية، بما في ذلك لدى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ولذا من غير الصحيح القول إن المرض يجري دون أي أعراض تماما".

وأكد موراشكو أن أكثر من 17% من الأسرة المجهزة في أقسام الإنعاش بالمستشفيات خصيصا لمرضى كورونا، لم يتم استخدامها بعد، موضحا أن عدد المصابين المحتاجين للعناية المركزة أقل من عدد الأسرة.

وأضاف أن العدد الإجمالي لأسرة المستشفيات المخصصة لمصابي كورونا في البلاد يبلغ حوالي 183 ألف سرير، لا تزال 27% منها فارغة حتى الآن.

المصدر: وكالات





