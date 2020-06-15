شركة "بيوكاد" الروسية تنوي بدء إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في أوائل الشتاء

أعلنت شركة "بيوكاد" الروسية للأدوية والدراسات البيولوجية أنها تتوقع بدء إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في أوائل الشتاء المقبل.

وقال المدير العام للشركة، دميتري موروزوف، في حديث لقناة "سان بطرسبورغ"، اليوم الاثنين: "من المتوقع نشر بعض القدرات الإنتاجية لبدء صناعة هذا اللقاح بحلول أواخر الخريف أو أوائل الشتاء".

وأشار موروزوف إلى أن إطلاق الإنتاج المسلسل للقاح، بعد الحصول على السماح ببدء اختباراته السريرية التي من المخطط أن تجري في أوائل أغسطس، سيكون مرهونا بحزمة كبيرة من العوامل.

وأوضح المدير العام لشركة "بيوكاد": "من الصعب أن نتحدث الآن عن كيفية أداء اللقاح وفترة استمرار الاختبارات، هناك توقعات تفاؤلية وسيناريو تشاؤمي، وهذا الأمر يتوقف كذلك على المجموعات التي ستشارك في الاختبارات".

وذكر موروزوف مع ذلك أن فيروس كورونا المستجد طور عدة طفرات غير ملموسة تهدف إلى تعزيز قدراته على التكيف مع جسم الإنسان وليس الإضرار به.

وتمثل "بيوكاد"، التي تتخذ من مدينة بطرسبورغ مقرا لها، إحدى الشركات الروسية العاملة على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتجري دراساتها بالتعاون مع مركز "فيكتور" العلمي الحكومي.

المصدر: "تاس" + وكالات