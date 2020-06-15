الرئيس البرازيلي: بحثنا مع بوتين قمة "بريكس" ومكافحة فيروس كورونا

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه بحث هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتعاون بين البلدين في إطار مجموعة "بريكس".

وذكر بولسونارو عبر صفحته في موقع "تويتر": "تحدثت هذا الصباح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اتفقنا على المضي قدما في تعميق التعاون بين بلدينا، بما في ذلك مكافحة COVID-19. كما ناقشنا النتائج التي نريد تحقيقها في قمة بريكس المقبلة في سانت بطرسبورغ".

- Nesta manhã, conversei com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.



- Concordamos em aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países, inclusive no combate à covid-19.



- Tratamos também dos resultados que queremos atingir na próxima Cúpula do BRICS, em São Petersburgo. pic.twitter.com/LL08lqexsH — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 15, 2020

وتشهد البرازيل تدهورا مستمرا للأوضاع الصحية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعتبر الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بالمرض بـ867882 حالة، وكذلك الثانية من حيث الوفيات بـ43389 حالة.

وتعتبر روسيا والبرازيل شريكتان في إطار مجموعة "بريكس" الدولية، التي تضم كذلك كلا من الهند والصين وجنوب إفريقيا، وسبق أن قررت السلطات الروسية تأجيل قمة التكتل المرتقبة في مدينة سان بطرسبورغ من يوليو إلى موعد غير محدد بسبب الجائحة.

المصدر: RT