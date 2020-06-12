روسيا: شينكير يسمم علاقاتنا مع الولايات المتحدة عبر نشر أخبار زائفة

اتهمت السفارة الروسية لدى واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكير، بـ"تسميم العلاقات" بين روسيا والولايات المتحدة من خلال نشر معلومات زائفة.

ووصفت السفارة، في بيان نشرته اليوم الجمعة عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، التصريحات التي أدلى بها شينكير أمس الخميس بـ"المناهضة لروسيا".

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية: "من المؤسف أن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية يمارسون نشر الأخبار الزائفة ويسممون بذلك العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

وزعم شينكير، خلال مشاركته في فعالية بمعهد هودزون الأمريكي، الخميس، بأن روسيا تساعد السلطات السورية في تنفيذ "إبادة جماعية بحق شعبها"، كما تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ليبيا، دون عرض أي أدلة لادعاءاته.

المصدر: RT