موسكو تسجل تراجعا في وفيات كورونا على أساس يومي إلى 44 حالة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، ما يمثل استمرارا في تراجع حصيلة الوفيات اليومية بالجائحة في المدينة.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 49 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 3231 شخصا، بعد أن كانت 3187 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى تراجع مستمر للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، وسجلت في المدينة حسب بيانات 8 يونيو 59 حالة، وفي 9 يونيو 56، وفي 10 يونيو 53، وفي 11 يونيو 49.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 202935 إصابة مؤكدة، بينها 118024 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الجمعة، 511423 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 6715 وفاة و269370 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.

المصدر: RT