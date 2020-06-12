واشنطن تشكك في تأكيدات الكرملين بشأن العقيدة النووية الروسية

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي عن شكوكه في تصريح الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول العقيدة النووية الروسية الجديدة.

وكتب بيلينغسلي على "تويتر"، أن "المتحدث باسم الكرملين قال يوم 3 يوينو إن العقيدة النووية الروسية المنشورة مؤخرا تدل بكل وضوح على أن روسيا لا يمكن أن تكون ولن تكون أبدا الجهة المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية".

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وتساءل المبعوث الأمريكي: "أين يذكر هذا في العقيدة الجديدة؟".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم 3 يونيو الجاري مرسوما حول "أسس سياسة روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي"، يحدد شروط استخدام روسيا للسلاح النووي.

وتنص العقيدة النووية الجديدة على أن موسكو يمكن أن تستخدم أسلحتها النووية ردا على اعتداء عليها أو على الحلفاء باستخدام سلاح نووي أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل أو في حال عدوان باستخدام أسلحة تقليدية، يشكل خطرا وجوديا على الدولة.

وأكد دميتري بيسكوف أن الوثيقة "تحدد بشكل واضح تماما، ما الذي يمكن أن يجبر روسيا الاتحادية على استخدام السلاح النووي، وتؤكد كذلك أن روسيا لا يمكن أن تكون ولن تكون أبدا الجهة المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية".

المصدر: نوفوستي