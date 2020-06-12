طبيب: نتائج فحوصات كورونا قد تكون إيجابية لدى المتعافين من المرض

أكد طبيب روسي بارز ضرورة اتخاذ المتعافين من فيروس كورونا، التدابير الوقائية، لأن نتائج فحوصات الكشف عن هذا المرض قد تكون إيجابية حتى للمتعافين منه ولمن عندهم أجسام مضادة له.

وقال كبير الباحثين في المستشفى المركزي التابع لإدارة شؤون الرئاسة الروسية، نيكيتا لوماكين، في حديث لوكالة "نوفوستي"، ردا على سؤال حول ما إذا بإمكان شخص تعافى من فيروس كورونا أن يصاب به مجددا، إنه "حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة بهذا الصدد".

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وأضاف أنه كانت هناك حالات لها نتائج فحوصات كورونا إيجابية ممن عندهم نسبة عالية من الأجسام المضادة للفيروس.

وتابع: "من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ذلك دليلا على إمكانية الإصابة بالفيروس مجددا. ولكن على من تعافوا من الفيروس أن يتخذوا تدابير وقائية".

المصدر: نوفوستي