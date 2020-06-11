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الخارجية الروسية: دعوة نواب أمريكيين لتصنيف بلادنا دولة ممولة للإرهاب وقاحة مطلقة

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الخارجية الروسية: دعوة نواب أمريكيين لتصنيف بلادنا دولة ممولة للإرهاب وقاحة مطلقة
Reuters Максим Блинов
وزارة الخارجية الروسية.
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وصفت وزارة الخارجية الروسية مساعي مجموعة من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي لإدراج روسيا في "قائمة الدول الممولة للإرهاب" بـ"الوقاحة المطلقة".

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن تقرير النواب الجمهوريين لا يشمل أي ادعاءات جديدة باستثناء "الدعوة المستهترة" إلى تصنيف روسيا كدولة ممولة للإرهاب.

وشددت زاخاروفا على أن هذا المقترح "يمثل بالطبع وقاحة مطلقة"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات يجري الإدلاء بها من قبل بعض ممثلي الطبقة السياسية الأمريكية بهدف رفع شهرتهم عن طريق الاستفادة من ركوب موجة رهاب روسيا.

وسبق أن دعا فريق عمل مكون من نواب جمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى تشديد عقوبات الولايات المتحدة على روسيا وإدراجها في "قائمة الدول التي تمول الإرهاب"، زاعما أنها تؤيد الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" وحركة "طالبان" و"الحركة الإمبراطورية الروسية"، وهو ادعاء كذبته موسكو مرارا.

المصدر: وكالات

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