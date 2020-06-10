الكرملين: الغرب سيكثف محاولاته تقسيم المجتمع في روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تصريحات أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، حول محاولة الغرب تقسيم المجتمع الروسي، تعبر عن رأي الكرملين.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين، يتفق مع تصريح باتروشيف: "بالطبع".

في وقت سابق، أعلن باتروشيف لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي"، أن الغرب سيحاول تكثيف محاولات زعزعة استقرار الوضع في روسيا، قبل التصويت القادم على التعديلات الدستورية المقرر في بداية يوليو، وكذلك قبل حلول موعد التصويت الموحد في الخريف.

المصدر: نوفوستي