الجيش الروسي يواصل إصلاح جسر للسكك الحديدية فوق نهر كولا بشمال غرب البلاد

واصلت عناصر من قوات السكك الحديدية وفرق الهندسة بالجيش الروسي، العمل لإصلاح جسر فوق نهر كولا على خط السكة الحديدية بطرسبورغ - كولا – مورمانسك، الذي انهار قبل فترة، بسبب الفيضانات.

وخلال العمل الجاري منذ 5 يونيو، تمت إزالة أكثر من 21 ألف متر مكعب من التربة والصخور، وتم جلب 2.5 ألف متر مكعب من البحص الحجري المسحوق، وتم ضغط الطبقة الأرضية للسكة على طول حوالي 3 كيلومترات، وعلى قسم كبير تم تثبيت القضبان الأسمنتية والسكة الحديدية.

وتشارك في العمل شاحنات نقل تعمل بالدفع الرباعي من طراز كاماز وغيرها من المعدات الخاصة لقوات السكك الحديدية.

ويجري العمل في مجال إعادة بناء جسر السكة الحديدية باستمرار على مدار الساعة ووفقا للجدول الزمني المعتمد. ويبلغ حجم أعمال الحفر أكثر من 60 ألف متر مكعب.

وإجمالا، يشارك أكثر من 100 عنصر من العسكريين وأكثر من 40 قطعة من المعدات العسكرية الخاصة لقوات السكك الحديدية والهندسية في مهمة المساعدة في استعادة الاتصالات بالسكك الحديدية في منطقة مورمانسك.

يتم تنفيذ العمل، في استعادة حركة السكك الحديدية في المنطقة المذكورة، وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعليمات وزير الدفاع سيرغي شويغو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية